В США сделали прививки от коронавируса водителям, застрявшим в снежном заторе (фото)

Около 20 медиков возвращались из клиники массовой вакцинации в школе Иллинойс-Вэлли и застряли в снежной бури в Хейс-Хилле.

В штате Орегон (США) врачи вакцинировали посреди трассы водителей, которые случайно застряли во время снежной бури.

Об этом сообщается на странице Facebook подразделения здравоохранения округа Джозефин.

Отмечается, что медики возвращались из клиники массовой вакцинации в средней школе Иллинойс-Вэлли в Кейв-Джанкшен. Около 20 членов группы застряли в снежной буре в Хейс-Хилле. У них было с собой шесть оставшихся доз вакцины, уточняет CNN.

Отмечается, что из-за обильного снегопада довезти вакцины их адресатам не было невозможным, в то же время истекал срок их годности. Поэтому, чтобы не потерять их, медики переходили из машины к машине, предлагая вакцинироваться всем желающим.

В итоги все шесть доз были введены, одну из них получила сотрудница офиса Шерифа округа.

Кстати, недавно голливудский актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса буквально на ходу. В пункт вакцинации Арни приехал на черном внедорожнике, а медсестра сделала ему прививку прямо через окно машины.

Кроме того, стало известно, что в Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 будут бесплатно раздавать марихуану. По мнению активистов, их действия должны напомнить о необходимости дальнейших законодательных реформ относительно конопли. Помимо этого, так хотят популяризировать идею легализации этого продукта и призвать людей делать прививки.