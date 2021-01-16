В Вашингтоне будут раздавать марихуану возле пунктов вакцинации

Так хотят популяризировать идею легализации каннабиса и призвать людей делать прививки.

В Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 будут бесплатно раздавать марихуану. Об этом говорится в заявлении организации DC Marijuana Justice.

По мнению активистов, их действия должны напомнить о необходимости дальнейших законодательных реформ относительно конопли. Кроме того, так хотят популяризировать идею легализации этого продукта и призвать людей делать прививки.

"Мы ищем пути безопасного празднования окончания пандемии, и мы знаем, что ничто так не сближает людей, как конопля", – заявил соучредитель DC Marijuana Justice Николас Шиллер.

Организаторы рассказали, что будут делиться коноплей, выращенной без синтетических удобрений.

Кроме того, DC Marijuana Justice будут раздавать людям зерна местного сорта конопли, который назвали именем бывшего члена местного совета округа Колумбия Дэвида Гросса, выступавшего за легализацию марихуаны.

Активисты планируют не только раздавать марихуану, но и рассказывать людям о лечебных свойствах каннабиса.

"Если вы верите науке, которая поддерживает медицинский каннабис, вы должны верить и в эффективность вакцины, и наоборот", – отметил соучредитель организации Адам Эйдингер.

Отметим, ранее на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №4553, который, в случае его принятия, легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Инициаторами законопроекта стали 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Напомним, вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях выносил и Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.