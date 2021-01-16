У Вашингтоні будуть роздавати марихуану біля пунктів вакцинації

Так хочуть популяризувати ідею легалізації канабісу та закликати людей робити щеплення.

У Вашингтоні біля пунктів вакцинації проти COVID-19 будуть безкоштовно роздавати марихуану. Про це йдеться в заяві організації DC Marijuana Justice.

На думку активістів, їх дії повинні нагадати про необхідність подальших законодавчих реформ щодо конопель. Крім того, так хочуть популяризувати ідею легалізації цього продукту та закликати людей робити щеплення.

"Ми шукаємо шляхи безпечного святкування закінчення пандемії і ми знаємо, що ніщо так не зближує людей, як конопля", — заявив співзасновник DC Marijuana Justice Ніколас Шиллер.

Організатори розповіли, що будуть ділитися коноплями, вирощеними без синтетичних добрив.

Крім того, DC Marijuana Justice роздаватимуть людям зерна місцевого сорту конопель, який назвали на ім'я колишнього члена місцевої ради округу Колумбія Девіда Гросса, який виступав за легалізацію марихуани.

Активісти планують не тільки роздавати марихуану, але і розповідати людям про лікувальні властивості канабісу.

"Якщо ви вірите науці, яка підтримує медичний канабіс, ви повинні вірити і в ефективність вакцини, і навпаки", — зазначив співзасновник організації Адам Ейдінгер.

Відзначимо, раніше на сайті Верховної Ради України з'явився законопроект №4553, який, у разі його прийняття, легалізує в країні оборот конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості. Ініціаторами законопроекту стали 30 народних депутатів, які представляють, у тому числі, фракції "Голос", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Нагадаємо, питання щодо легалізації марихуани в медичних цілях виносив і Володимир Зеленський в опитування "5 запитань від президента". Остаточних результатів цього опитування так і не оприлюднили, проте, згідно з екзит-полом від групи "Рейтинг", 70% українців підтримали легалізацію каннабіса в медичних цілях для зменшення болю у тяжкохворих.