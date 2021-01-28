У США зробили щеплення від коронавірусу водіям, які застрягли в сніговому заторі (фото)

Майже 20 медиків поверталися з клініки масової вакцинації в школі Іллінойс-Веллі й застрягли в сніговій бурі в Хейс-Хіллі.

У штаті Орегон (США) лікарі вакцинували посеред траси водіїв, які випадково застрягли під час сніжної бурі.

Про це повідомляється на сторінці Facebook підрозділу охорони здоровʼя округу Джозефін.

Зазначається, що медики поверталися з клініки масової вакцинації в середній школі Іллінойс-Веллі в Кейв-Джанкшн. Майже 20 членів групи застрягли в сніговій бурі в Хейс-Хіллі. У них було із собою залишилося шість доз вакцини, уточнює CNN.

Зазначається, що через сильний снігопад довезти вакцини їхнім адресатам не було неможливим, водночас минав термін їх придатності. Тому, щоб не втратити вакцини, медики переходили від машини до машини, пропонуючи вакцинуватися всім охочим.

У підсумку всі шість доз були введені, одну з них отримала співробітниця офісу Шерифа округу.

До речі, нещодавно голлівудський актор, політик і бізнесмен Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу буквально на ходу. До пункту вакцинації Арні приїхав на чорному позашляховику, а медсестра зробила йому щеплення прямо через вікно машини.

Крім того, стало відомо, що у Вашингтоні біля пунктів вакцинації від COVID-19 безкоштовно роздаватимуть марихуану. На думку активістів, їхні дії повинні нагадати про необхідність подальших законодавчих реформ щодо конопель. Крім цього, таким чином хочуть популяризувати ідею легалізації цього продукту і закликати людей робити щеплення.