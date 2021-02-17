Каждый третий британец поддерживает Brexit, - опрос CNN

Результаты показали, что большинство граждан Великобритании считают, что страна должна быть более активной на мировой арене

Меньше 25% населения Соединенного Королевства удовлетворены торговым соглашением между ЕС и Британией. Об этом сообщает CNN.

Независимый аналитический центр British Foreign Policy Group провел соцопрос, в котором были заданы вопросы жителям Великобритании об их отношении к результатам политики последних лет.

Больше всего разделились мнения у британцев относительно того, какие должны быть отношения с Евросоюзом:

27% считают, что отношения должны быть более тесными с целью повторного вступления в ЕС

22% считают, что отношения должны быть тесными, но без перспектив возвращения в ЕС

12% считают, что необходимо дистанцироваться от ЕС

24% считают, что торговое соглашение с ЕС — это лучшее решение в ближайшей перспективе

И 15% респондентов заявили, что они не могут ответить на данный вопрос.

Сообщается, что более 25% опрошенных, которые голосовали за выход из ЕС, называют себя "европейцами". Также большинство опрошенных считают ЕС более важный партнер, чем США.

Опрошенные считают, что Великобритания должна быть более активной на мировой арене, а средства на внешнюю политику необходимо увеличить или сохранены на прежнем уровне. При этом 49% не доверяют правительству Великобритании во внешней политике. Лишь 39% заявило, что они доверяют правительству в отношении внешней политики.

Для проведения соцопроса было опрошено 2002 респондента.

Напомним, 1 января Великобритания окончательно вышла из Европейского союза. Ранее в ходе переговоров между ЕС и Великобританией удалось достичь нового торгового соглашения, которое описывает дальнейшее сотрудничество.