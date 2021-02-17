Каждый третий британец поддерживает Brexit, - опрос CNN
Результаты показали, что большинство граждан Великобритании считают, что страна должна быть более активной на мировой арене
Меньше 25% населения Соединенного Королевства удовлетворены торговым соглашением между ЕС и Британией. Об этом сообщает CNN.
Независимый аналитический центр British Foreign Policy Group провел соцопрос, в котором были заданы вопросы жителям Великобритании об их отношении к результатам политики последних лет.
Больше всего разделились мнения у британцев относительно того, какие должны быть отношения с Евросоюзом:
- 27% считают, что отношения должны быть более тесными с целью повторного вступления в ЕС
- 22% считают, что отношения должны быть тесными, но без перспектив возвращения в ЕС
- 12% считают, что необходимо дистанцироваться от ЕС
- 24% считают, что торговое соглашение с ЕС — это лучшее решение в ближайшей перспективе
- И 15% респондентов заявили, что они не могут ответить на данный вопрос.
Сообщается, что более 25% опрошенных, которые голосовали за выход из ЕС, называют себя "европейцами". Также большинство опрошенных считают ЕС более важный партнер, чем США.
Опрошенные считают, что Великобритания должна быть более активной на мировой арене, а средства на внешнюю политику необходимо увеличить или сохранены на прежнем уровне. При этом 49% не доверяют правительству Великобритании во внешней политике. Лишь 39% заявило, что они доверяют правительству в отношении внешней политики.
Для проведения соцопроса было опрошено 2002 респондента.
Напомним, 1 января Великобритания окончательно вышла из Европейского союза. Ранее в ходе переговоров между ЕС и Великобританией удалось достичь нового торгового соглашения, которое описывает дальнейшее сотрудничество.