В Австралии внутри гигантского крокодила обнаружили останки человека

Как предполагает местное правительство Австралии, останки принадлежат недавно пропавшему рыбаку.

Человеческие останки были найдены в желудке крокодила длиной 4,2 м на острове к северу от Квинсленда, Австралия. По данным местных властей, останки, скорее всего, принадлежат Эндрю Херду, 69-летнему рыбаку, пропавшему в этом районе 11 февраля, пишет Live Science.

Последний раз Херда видели в четверг во второй половине дня, когда он в небольшой рыбацкой шлюпке отправился на остров Хинчинбрук (недалеко от побережья северо-восточной Австралии).

Когда он не вернулся в ту ночь и перестал отвечать на звонки, жена Херда обратилась к местным властям. Утром в пятницу, 12 февраля, спасатели обнаружили шлюпку Херда. Она была опрокинута и повреждена. Полицейские эксперты установили, что ее повредил крокодил.

Вечером того же дня следователи обнаружили в этом районе человеческие останки, а на следующий день, недалеко от места обнаружения лодки был замечен огромный крокодил.

Природоохранные органы усыпили животное, а при вскрытии в его желудке обнаружили останки.

"Мы считаем, что к исчезновению пропавшего рыбака причастен пойманный крокодил и хотим выразить свое соболезнование его семье", — написало местное правительственное агентство Queensland Environment в своем твиттере.

Самый крупный вид крокодилов на Земле — гребнистый крокодил (Crocodylus porosus), обитает на побережье Квинсленда. По данным Музея Квинсленда, обычно гребнистые крокодилы вырастают до 5 м в длину, однако иногда могут превышать 7 м. Они обитают в прибрежных водах по всей западной части Тихого океана, от южного побережья Индии до северной Австралии, и, как известно, нападают на людей.

Напомним, что недавно в Южной Австралии коала стала причиной массовой аварии на одном из самых оживленных шоссе, когда выбежала на трассу. Первый водитель, заметивший животное, предпринял экстренное торможение, а следовавшие за ним автомобили не смогли избежать столкновения.