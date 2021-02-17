Полиция нашла 4 млн поддельных медмасок с маркировкой ЕС на окраине Мадрида

Полицейские провели обыск после того, как получили информацию о собрании 48 людей, которые нарушили карантинные ограничения.

В среду, 17 февраля, испанская полиция на окраине Мадрида обнаружила четыре миллиона поддельных медицинских масок.

Об этом сообщает издание The Local.

По данным СМИ, картонные ящики с медмасками нашли на складе, а также на первом этаже отеля в Леганесе, который находится на юг от испанской столицы. Маски уже готовили к перевозке, обозначив, что в коробках находятся маски KN95 и респираторы FFP2 с высокой степенью защиты.

Кроме того, полицейские нашли принтер, на котором можно было печатать маски с маркировкой CE, который говорит о соответствии стандартам Евросоюза.

По версии полиции, на нелицензированные маски наносили штамп, чтобы их можно было легально продавать.

Полиция провела обыск в отеле после того, как получила информацию о собрании 48 людей, которые нарушили карантинные ограничения.

Офицеры задержали менеджера гостиницы по подозрению в подделке документов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия приостановила поставку 10 млн медицинских масок из Китая после того, как Польша и Нидерланды пожаловались на их плохое качество.