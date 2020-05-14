В Польше и Нидерландах пожаловались на качество китайских масок

Польский министр здравоохранения заявил, что маски не соответствуют медицинским стандартам

Европейская комиссия приостановила поставку 10 млн медицинских масок из Китая после того, как Польша и Нидерланды пожаловались на их плохое качество. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках борьбы с коронавирусом Европа начала доставлять защитные маски в 27 стран-членов ЕС и в Великобританию.

После того, как первая партия масок в количестве 1,5 млн штук была поставлена в 17 европейских стран, польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что они не имеют европейского сертификата качества и не соответствуют медицинским стандартам. Такая же информация поступила из Нидерландов.

"Мы решили приостановить поставки масок. Если проблема с качеством этих масок действительно существует, мы посмотрим, какие действия необходимо предпринять", – заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан Де Керсмекер.

Партия китайских масок была закуплена на средства фонда Евросоюза.

Де Кеерсмакер утверждает, что при закупке комиссия тщательно следила за всеми мерами контроля и проверяла маски на их пригодность.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты, в частности масок и респираторов.

С 15 апреля на период карантина правительство вернуло госурегулирование цен на медицинские маски и перчатки.