В Киеве начали работать пункты приема использованных масок (адреса)
2020-05-13 15:29:00
Первые 14 пунктов открыты
Со среды, 13 мая, в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты, в частности масок и респираторов.
Об этом написал депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.
"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", – написал он.
Как пишет Укринформ, во время презентации проекта были продемонстрированы одноразовые контейнеры, которые были изготовлены специально с целью утилизации противоэпидемических защитных медицинских изделий. Контейнеры произведены из плотного картона.
По словам Ялового, после заполнения контейнера человек в защитном костюме будет запаковывать его в полиэтилен и доставлять на утилизацию.
Утилизация будет происходить путем сжигания в два этапа. Первый этап – при температуре 750-800 градусов, на втором этапе – остатки будут сжигаться при температуре 1200 градусов.
"Город Киев уже второй год активно внедряет раздельный сбор мусора. И нынешняя ситуация показывает нам, что есть виды мусора, которые нам еще нужно будет выделять. Карантин продолжается, поэтому такой проект, о котором мы сегодня говорим, очень актуальный", – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Отмечается твакже, что заинтересованность проектом уже выразили в Харькове и Мариуполе.
Отдать на утилизацию использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:
– ул. Гришко, 3;
– проспект Маяковского, 85;
– Бессарабская площадь, 2;
– ул. Тростянецкая, 1-а;
– Дарницкая площадь, 1;
– Воздухофлотский проспект, 56-а;
– ул. Голосеевская, 13-а;
– Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
– ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
– ул. Попудренко, 40.
А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:
– проспект Григоренко, 43;
– Кольцевая дорога, 1-в;
– проспект С. Бандеры, 26-в;
– ул. С. Лифаря, 2-а.
Пункты приема будут работать по графику работы магазинов.
Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности: ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".
Как ранее сообщал Фокус:
- О том, что в Киеве хотят установить пункты приема использованных масок и перчаток, Константин Яловой сообщал еще месяц назад.
- С 15 апреля на период карантина правительство вернуло госурегулирование цен на медицинские маски и перчатки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.