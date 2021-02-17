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Поліція знайшла 4 млн підроблених медмасок з маркуванням ЄС на околиці Мадрида

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підроблені медмаски, маски, поліція, іспанія, Мадрид, обшук
ілюстроване фото

Поліцейські провели обшук після того, як отримали інформацію про збори 48 людей, які порушили карантинні обмеження.

У середу, 17 лютого, іспанська поліція на околиці Мадрида виявила чотири мільйони підроблених медичних масок.

Про це повідомляє видання The Local.

За даними ЗМІ, картонні ящики з медмасками знайшли на складі, а також на першому поверсі готелю в Леганесі, який знаходиться на південь від іспанської столиці. Маски вже готували до перевезення, позначивши, що в коробках знаходяться маски KN95 і респіратори FFP2 з високим ступенем захисту.

Крім того, поліцейські знайшли принтер, на якому можна було друкувати маски з маркуванням CE, який говорить про відповідність стандартам Євросоюзу.

За версією поліції, на неліцензовані маски наносили штамп, щоб їх можна було легально продавати.

Поліція провела обшук в готелі після того, як отримала інформацію про збори 48 людей, які порушили карантинні обмеження.

Офіцери затримали менеджера готелю за підозрою у підробці документів.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія призупинила поставку 10 млн медичних масок з Китаю після того, як Польща і Нідерланди поскаржилися на їх погану якість.