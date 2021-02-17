За взломом SolarWinds могут стоять люди "российского происхождения", - Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что расследование хакерской атаки продлится "несколько месяцев".

Заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер сообщила, что за атакой на программное обеспечение компании SolarWinds могут стоять люди "российского происхождения". Об этом сообщает CNN.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что расследование хакерской атаки продлится "несколько месяцев".

Она указала на необходимость инвестиций в повышение уровня безопасности критически важных компьютерных сетей правительства. Она также рассказала, что президент США Джо Байден намерен подписать ряд указов по данному вопросу.

По крайней мере, девять федеральных агентств стали объектом взлома. Также были скомпрометированы не менее 100 частных бизнесов.

Исследователи ранее заявляли, что до 18 тысяч клиентов SolarWinds могли пострадать от уязвимости программного обеспечения, которую иностранные хакеры незаметно внедрили в обычные обновления программного обеспечения компании, пишет издание.

Ранее стало известно, что российские хакеры совершили масштабную атаку на правительственные сайты США. На условиях анонимности источники назвали и предполагаемых исполнителей — это хакеры, известные под никами APT29 или Cozy Bear, которые уже отметились тем, что взламывали почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы в 2014-2015 годах.

Издание Bloomberg сообщает, что российские хакеры совершили атаку на Агентство по ядерному оружию США, администрации, как минимум, трех штатов.

Источники утверждают, что хакеры атаковали госорганы США, запустив вредоносный код в продуктах SolarWinds. Также источник рассказал, что Минэнергетики США и Национальное управление по ядерной безопасности стали объектами крупной атаки. В Минэнергетики уже заявили, что ведется расследование и что взлом не повлиял на "важные функции национальной безопасности".