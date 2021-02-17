За зломом SolarWinds можуть стояти люди "російського походження", — Білий дім

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що розслідування хакерської атаки триватиме "кілька місяців".

Заступник радника президента США з нацбезпеки Енн Ньюбергер повідомила, що за атакою на програмне забезпечення компанії SolarWinds можуть стояти люди "російського походження". Про це повідомляє CNN.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що розслідування хакерської атаки триватиме "кілька місяців".

Вона вказала на необхідність інвестицій у підвищення рівня безпеки критично важливих комп'ютерних мереж уряду. Вона також розповіла, що президент США Джо Байден має намір підписати ряд указів з цього питання.

Принаймні, дев'ять федеральних агентств стали об'єктом злому. Також були скомпрометовані не менше 100 приватних бізнесів.

Дослідники раніше заявляли, що до 18 тисяч клієнтів SolarWinds могли постраждати від уразливості програмного забезпечення, яке іноземні хакери непомітно впровадили у звичайні оновлення програмного забезпечення компанії, пише видання.

Раніше стало відомо, що російські хакери здійснили масштабну атаку на урядові сайти США. На умовах анонімності джерела назвали і передбачуваних виконавців — це хакери, відомі під ніками APT29 або Cozy Bear, які вже відзначилися тим, що зламували поштові сервери Держдепартаменту і Білого дому під час президентства Барака Обами у 2014-2015 роках.

Видання Bloomberg повідомляє, що російські хакери здійснили атаку на Агентство з ядерної зброї США, адміністрації принаймні трьох штатів.

Джерела стверджують, що хакери атакували держоргани США, запустивши шкідливий код у продуктах SolarWinds. Також джерело розповіло, що Міненергетики США та Національне управління з ядерної безпеки стали об'єктами великої атаки. В Міненергетики вже заявили, що ведеться розслідування і що злом не вплинув на "важливі функції національної безпеки".