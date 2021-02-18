Прекрасный актер и человек: партнеры Мягкова по съемкам выразили свои соболезнования

Барбара Брыльска, Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева прокомментировала уход коллеги.

Польская актриса Барбара Брыльска, партнерша умершего сегодня в Москве Андрея Мягкова по съемкам фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", прокомментировала уход коллеги. Она назвала его прекрасным человеком и актером.

Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила", – сказала Брыльска.

Мягков и Брыльска появлялись на экранах как дуэт не только в лирической комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" 1975 года, но и в сиквеле "Иронии судьбы", вышедшем в 2007 году.

Свои соболезнования в эфире радиостанции Говорит Москва выразила еще одна партнерша Мягкова по съемкам народная артистка России Лия Ахеджакова.

"Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, очень лёгкий в работе. Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала", – сказала она.

Актриса Светлана Немоляева, которая снималась с Мягковым в фильме "Служебный роман", сказала, что его смерть является большой потерей.

"У меня только самые добрые слова. Дело в том, что я не могу похвастаться просто дружбой человеческой с ним. У нас были замечательные партнерские отношения. И для меня это была всегда большая радость – встреча с ним на экране. И в "Служебном романе", и в "Гараже". Он меня всегда восхищал как партнер. Он был такой легкий партнер, о котором можно только мечтать. Он был всегда очень внимателен, всегда мог что-то такое предложить, потому что был импровизатор дивный – то что мне, например, совсем не свойственно", – передает слова Немоляевой Москва 24.

Напомним, советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался в Москве на 83-м году жизни в четверг, 18 февраля. Больше всего зрителям он запомнился ролью Жени Лукашина в комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", Толи Новосельцева в "Служебном романе", Хвостова в "Гараже" и многих других картинах.Он также снимался в фильмах "Братья Карамазовы", "Дни Турбиных", "Вы мне писали" и других. Кроме того, он был талантливым писателем и художником портретистом.﻿