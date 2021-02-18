Прекрасний актор і людина: партнери Мягкова по зйомках висловили свої співчуття

Барбара Брильська, Лія Ахеджакова та Світлана Немоляєва прокоментували смерть колеги.

Польська акторка Барбара Брильська, партнерка померлого сьогодні в Москві Андрія Мягкова по зйомках фільму "Іронія долі, або З легким паром", прокоментувала смерть колеги. Вона назвала його прекрасною людиною і актором.

Про це вона розповіла агентству РІА Новини.

"У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною. Я дуже його любила", — сказала Брильська.

Мягков і Брильська зʼявлялися на екранах як дует не тільки в ліричній комедії "Іронія долі, або З легким паром» 1975 року, а й у сиквелі "Іронії долі", що вийшов у 2007 році.

Свої співчуття в ефірі радіостанції Говорить Москва висловила ще одна партнерка Мягкова по зйомках народна артистка Росії Лія Ахеджакова.

"Чудовий артист, так боляче… Ми не дружили, але він був досить закрита, інтелігентна людина. Перетиналися все життя завдяки Ельдару Рязанову. Він такий закритий, мовчазний, дуже легкий у роботі. Не треба довго репетирувати, обговорювати. Він був дуже чудовою в роботі людиною. У нього були різні образи в кіно і на сцені. Це актор інтелігентний, розумний, не галасливий. Дуже стримана людина, з величезним внутрішнім життям. Таким я його сприймала", — сказала вона.

Акторка Світлана Немоляєва, яка знімалася з Мягковим у фільмі "Службовий роман", сказала, що його смерть є великою втратою.

"У мене тільки добрі слова. Справа в тому, що я не можу похвалитися просто дружбою з ним. У нас були чудові партнерські відносини. І для мене це була завжди велика радість — зустріч з ним на екрані. І в "Службовому романі", і в "Гаражі". Він мене завжди захоплював як партнер. Він був таким легким партнером, про якого можна тільки мріяти. Він був завжди дуже уважним, завжди міг щось таке запропонувати, тому що був чудовим імпровізатором — те, що мені, наприклад, зовсім не властиво", — передає слова Немоляєвої Москва 24.

Нагадаємо: радянський і російський актор театру і кіно Андрій Мягков помер у Москві на 83-му році життя в четвер, 18 лютого. Найбільше глядачам він запамʼятався роллю Жені Лукашина в комедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!", Толі Новосельцева в "Службовому романі", Хвостова в "Гаражі" і багатьох інших картинах. Він також знімався у фільмах "Брати Карамазови", "Дні Турбіних", "Ви мені писали" та інших. Крім того, він був талановитим письменником і художником-портретистом.