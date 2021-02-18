В Беларуси журналисток посадили на 2 года за стрим

По решению суда вещественные доказательства — четыре дневника, наклейки, флаг — подлежат уничтожению. Снаряжение и жилеты с надписью "Пресса" подлежат изъятию

Журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к тюремному заключению из-за стрима, который они вели с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко на «Площади Перемен». 15 ноября силовики задержали их прямо во время трансляции и обвинили в организация и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает Наша Ніва.

Им инкриминировалась незаконная стрим трансляция 15 ноября 2020 акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко в одной из квартир дома, двор которого известен среди белорусской оппозиции как «площадь перемен». Стоит напомнить, что белорусские силовики не церемонясь разогнали митингующих, а самих журналисток задержали.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок, с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

В обвинении сказано, что Чульцова и Андреева не только «давали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия, чем побуждали людей участвовать в нем», но и призывали автомобилистов блокировать улицы. Сами журналистки свою вину отрицают.

Из-за блокировки движения в день акции против журналисток подал иск Минсктранс — в суде представитель перевозчика Роман Пранович утверждал, что 15 ноября работа общественного транспорта была нарушена, в том числе, на улице Червякова, возле которой находится «Площадь Перемен». По его оценке, ущерб составил 11 562 рубля 14 копеек. На первом заседании по делу Пранович не смог уточнить, какой маршрут остановился первым и как удалось с точностью до копейки вычислить сумму ущерба. На втором — сообщил, что у организации не осталось претензий к журналисткам, поскольку те ущерб возместили в полном объеме.

Протесты и аресты в Беларуси уже никого не удивляют. На прошлой неделе мир был шокирован заявлением пресс-секретаря МВД Беларуси об аресте 19 человек, которые якобы вышли на "митинг" под видом катания на лыжах