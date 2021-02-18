У Білорусі журналісток посадили на 2 роки за стрім

За рішенням суду речові докази — чотири щоденники, наклейки, прапор — підлягають знищенню. Спорядження та жилети з написом "Преса" підлягають вилученню.

Журналісток «Белсату» Катерину Андрєєву та Дарину Чульцову засудили до тюремного ув'язнення через стрім, який вони вели з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка на «Площі Змін». 15 листопада силовики затримали їх прямо під час трансляції та звинуватили в організації й підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок. Про це повідомляє Наша Ніва.

Їм інкримінувалася незаконна стрім трансляція 15 листопада 2020 акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренко в одній з квартир будинку, двір якого відомий серед білоруської опозиції як «площа змін». Варто нагадати, що білоруські силовики не церемонячись розігнали мітингувальників, а влсне журналісток затримали.

За версією звинувачення, журналістки «в корисливих цілях» у прямому ефірі «шляхом озвучування інформації» здійснили «збір учасників, які грубо порушують громадський порядок, із метою створення масовості для можливості протистояння діям співробітників правоохоронних органів».

У звинуваченні сказано, що Чульцова й Андрєєва не тільки «позитивно оцінювали дії учасників несанкціонованого заходу, чим і спонукали людей брати участь в ньому», а й закликали автомобілістів блокувати вулиці. Власне журналістки свою провину заперечують.

Через блокування руху в день акції проти журналісток подав позов Мінськтранс — у суді представник перевізника Роман Пранович стверджував, що 15 листопада робота громадського транспорту була порушена, зокрема, на вулиці Червякова, біля якої знаходиться «Площа Змін». За його оцінкою, збитки склали 11 562 рублі 14 копійок. На першому засіданні у справі Пранович не зміг уточнити, який маршрут зупинився першим і як вдалося з точністю до копійки порахувати суму збитку. На другому — повідомив, що в організації не залишилося претензій до журналісток, оскільки ті збитки відшкодували в повному обсязі.

Протести й арешти в Білорусі вже нікого не дивують. Минулого тижня світ був шокований заявою прес-секретаря МВС Білорусі про арешт 19 осіб, які нібито вийшли на "мітинг" під виглядом катання на лижах.