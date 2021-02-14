В Беларуси арестовали 19 человек, которые якобы вышли на "митинг" под видом катания на лыжах

В МВД Беларуси сообщили, что во время досмотра у "лыжников" якобы обнаружили баллончики с краской красного цвета и бело-красно-белые флаги с зонтиками.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, сообщила на своем официальном канале в Telegram о том, что местные милиционеры задержали 19 человек, которые якобы вышли на "протестный несанкционированный митинг" под видом катания на лыжах. Произошел инцидент возле подстанции РУП "Минскэнерго" в деревне Лешно Молодечненського района Минской области.

"Заявители из филиала РУП "Минскэнерго" не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных линий электропередач. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики", — сообщила пресс-секретарь МВД.

Она отметила, что 11 мужчин и 8 женщин задержали и доставили для разбирательства в райотдел. В ходе досмотра у "лыжников" якобы нашли бело-красно-белые флаги и зонтики, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку и "иную протестную атрибутику".

В МВД Беларуси сообщили, что двое мужчин при задержании якобы начали оказывать неповиновение милицейским, а один из них якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Все участники незаконной акции – жители Молодечно. Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях", — написала пресс-секретарь МВД Беларуси.

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Отметим, бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестов белорусов против Александра Лукашенко после президентских выборов 2020 года. В августе 2020 года актер и писатель Стивен Фрай, обращаясь к белорусам, заявил, что "вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом".

Над территорией страны даже поднимали военные вертолеты, чтобы сбить связку бело-красно-белых шаров, которые прилетели со стороны Литвы.

14 января 2021 года стало известно, что Лукашенко подписал новые кодексы, которые, помимо прочего, вводят в Беларуси систему штрафов за использование "запрещенной символики", к которой относят и бело-красно-белые флаги. Так, за использование "запрещенной символики" (например, вывешивание бело-красно-белого флага на балконе) физлица в Беларуси могут получить штраф в размере до 580 белорусских рублей, а юрлица — до 1740 белорусских рублей. Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 марта.

Напомним, недавно Лукашенко призвал своих сторонников не покупать iPhone, поскольку убежден в том, что американская разведка ведет активную слежку за людьми через смартфоны.

Также Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном" и заступился за президента РФ Владимира Путина.