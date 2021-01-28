Лукашенко назвал Навального "немецким протестуном" и заступился за Путина (видео)

Политик уверен, что действия российского оппозиционера курируются извне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по ужесточению законодательства в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси прокомментировал последние события в России, а также фильм-расследование Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике. Фрагмент видеозаписи выложил телеграмм-канал "Пул первого".

Сначала глава государства объяснил присутствующим, в чем разница между протестами в Беларуси, охватившими страну после президентских выборов в прошлом году, и акциями в России на защиту оппозиционера Навального, арестованного в аэропорту "Шереметьево" 17 января.

"Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг: мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда НАТОвские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что в России блицкриг осуществить невозможно», – подчеркнул он.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией о поместье якобы Путина в Геленджике тоже не осталось в стороне во время совещания.

"Вот эти все расследования беглого, но тоже принятого обратно в России "немецкого протестуна", – это только начало. Ему я хочу сказать: если только кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых – почти отравили. Выпустили в Германию, захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются? Никто Путину не простит, что он остановил войны в России и что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. Он к этому должен быть готов", – заявил Лукашенко.

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У Лукашенко делают все, чтобы у белорусов в дальнейшем не возникало желания выступать против президента. Так, недавно суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину, который публично оскорбил главу государства и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима.

Кроме того, суд приговорил 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача к двум и полутора годам колонии соответственно. Они в сентябре участвовали в митинге против Александра Лукашенко. Переде этим их отчислили из колледжа.