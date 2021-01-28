Лукашенко назвав Навального "німецьким протестуном" і заступився за Путіна (відео)

Політик упевнений, що дії російського опозиціонера куруються ззовні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради щодо посилення законодавства в зв'язку з внутрішньополітичною ситуацією в Білорусі прокоментував останні події в Росії, а також фільм-розслідування Олексія Навального про "палац Путіна" в Геленджику. Фрагмент відеозапису виклав телеграм-канал "Пул першого".

Спочатку глава держави пояснив присутнім, у чому різниця між протестами в Білорусі, що охопили країну після президентських виборів минулого року, й акціями в Росії на захист опозиціонера Навального, заарештованого в аеропорту "Шереметьєво" 17 січня.

"Головна відмінність у тому, що в нас у серпні вирішили здійснити бліцкриг: миттєво повалити владу або хоча б показати, що влада впала, і ввести сюди НАТОвські війська. У Росії будуть качати довго. Вони прекрасно розуміють, що в Росії бліцкриг здійснити неможливо", — підкреслив він.

Розслідування Фонду боротьби з корупцією про нібито маєток Путіна в Геленджику теж не залишилося осторонь під час наради.

"Ось ці всі розслідування втікача, але заново прийнятого назад в Росію "німецького протестуна", — це тільки початок. Йому я хочу сказати: якщо тільки хтось вирішив боротися проти влади, проти президента, здійснювати боротьбу з корупцією, треба бути самому кристально чистим. Сам був судимий і він сьогодні борець з корупцією. По-друге — майже отруїли. Випустили в Німеччину, захотів там лікуватися. І в цей час, будучи в несвідомому стані, склепав двогодинний фільм. Що це? Люди не розуміють? Проти чого виправдовуються? Ніхто Путіну не пробачить, що він зупинив війни в Росії і що до купи зібрав Росію. Йому це ніхто не пробачить: ні американці, ні Євросоюз, ні внутрішні ліберали. Він до цього повинен бути готовий", — заявив Лукашенко.

[ + – ]

У Лукашенка роблять все, щоб у білорусів у подальшому не виникало бажання виступати проти президента. Так, нещодавно суд Островецького району Білорусі засудив чоловіка, який публічно образив главу держави і Міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, до року і трьох місяців колонії загального режиму.

Крім того, суд засудив 18-річних Софію Малашевич і Тихона Клюкача до двох і півтора років колонії відповідно. Вони у вересні брали участь в мітингу проти Олександра Лукашенка. Перед цим їх відрахували з коледжу.