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В Беларуси двух 18-летних ребят отправили в колонию за участие в митинге против Лукашенко

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Фото: "Наша Нiва" | София Малашевич

Молодых людей признали политзаключенными. Их защитники будут обжаловать приговор.

В Беларуси суд приговорил 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача к двум и полутора годам колонии соответственно. Они в сентябре участвовали в митинге против Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

По данным СМИ, после задержания на митинге молодых людей отчислили из колледжа.

В суде их обвинили в нарушении работы общественного транспорта и организаций. Гособвинитель зачитала, что Клюкач и Малашевич "двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны".

Девушке также предъявили обвинение в хулиганстве. Она якобы нанесла вульгарные надписи на заградительные щиты, которые принадлежат воинской части и были выставлены у Дворца независимости. По словам обвинителя, этим Малашевич нанесла ущерб на сумму 103 белорусских рубля. Еще до суда София эту сумму погасила.

студенты, беларусь, приговор, оскорбление, митинг, колония, София Малашевич, Александр Лукашенко
Скриншот

Кроме того, ее обвинили в оскорблении Лукашенко. По версии следствия, в августе студентка дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью в его адрес.

Молодые люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном, однако Малашевич высказала несогласие с наказанием. В последнем слове она попросила не наказывать своего знакомого.

"Сложно говорить, когда в глазах слезы, но я все-таки скажу. Я хотела бы попросить суд не наказывать как минимум Тихона: ему просто понравилась красивая девочка, и он захотел проводить меня на митинг. Он десять тысяч раз – я вам клянусь – уговаривал меня уйти от ограждения. Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не надо и к ограждениям подходить тоже не надо", – сказала девушка.

Тихон Клюкач в последнем слове раскаялся в том, что совершил, и попросил прощения у матери и бабушки, так как "принес им много горя".

Защитники заявили, что будут обжаловать приговор. Малашевич и Клюкача признали политзаключенными.

Стоит также отметить, что сегодня, в День Соборности, под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусским народом "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира", пишет "Радио Свобода".

Недавно суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину, который публично оскорбил Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима. В суде обвиняемый признал вину.

Кроме того, ранее Лукашенко одобрил штрафы за использование бело-красно-белого флага в Беларуси.