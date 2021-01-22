В Беларуси двух 18-летних ребят отправили в колонию за участие в митинге против Лукашенко

Молодых людей признали политзаключенными. Их защитники будут обжаловать приговор.

В Беларуси суд приговорил 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача к двум и полутора годам колонии соответственно. Они в сентябре участвовали в митинге против Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

По данным СМИ, после задержания на митинге молодых людей отчислили из колледжа.

В суде их обвинили в нарушении работы общественного транспорта и организаций. Гособвинитель зачитала, что Клюкач и Малашевич "двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны".

Девушке также предъявили обвинение в хулиганстве. Она якобы нанесла вульгарные надписи на заградительные щиты, которые принадлежат воинской части и были выставлены у Дворца независимости. По словам обвинителя, этим Малашевич нанесла ущерб на сумму 103 белорусских рубля. Еще до суда София эту сумму погасила.

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Кроме того, ее обвинили в оскорблении Лукашенко. По версии следствия, в августе студентка дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью в его адрес.

Молодые люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном, однако Малашевич высказала несогласие с наказанием. В последнем слове она попросила не наказывать своего знакомого.

"Сложно говорить, когда в глазах слезы, но я все-таки скажу. Я хотела бы попросить суд не наказывать как минимум Тихона: ему просто понравилась красивая девочка, и он захотел проводить меня на митинг. Он десять тысяч раз – я вам клянусь – уговаривал меня уйти от ограждения. Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не надо и к ограждениям подходить тоже не надо", – сказала девушка.

Тихон Клюкач в последнем слове раскаялся в том, что совершил, и попросил прощения у матери и бабушки, так как "принес им много горя".

Защитники заявили, что будут обжаловать приговор. Малашевич и Клюкача признали политзаключенными.

Стоит также отметить, что сегодня, в День Соборности, под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусским народом "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира", пишет "Радио Свобода".

Недавно суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину, который публично оскорбил Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима. В суде обвиняемый признал вину.

Кроме того, ранее Лукашенко одобрил штрафы за использование бело-красно-белого флага в Беларуси.