У Білорусі двох 18-річних відправили в колонію за участь в мітингу проти Лукашенка

Молодих людей визнали політв'язнями. Їх захисники оскаржуватимуть вирок.

У Білорусі суд засудив 18-річних Софію Малашевич і Тихона Клюкач до двох і півтора років колонії відповідно. Вони у вересні брали участь в мітингу проти Олександра Лукашенка. Про це повідомляє TUT.by.

За даними ЗМІ, після затримання на мітингу молодих людей відрахували з коледжу.

У суді їх звинуватили у порушенні роботи громадського транспорту та організацій. Держобвинувач зачитала, що Клюкач і Малашевич "рухалися проїжджою частиною, здійснювали гучні хлопки руками, використовували опозиційну символіку, йшли в перших рядах колони".

Дівчині також пред'явили звинувачення в хуліганстві. Вона нібито нанесла вульгарні написи на загороджувальні щити, які належать військовій частині і були виставлені біля Палацу незалежності. За словами обвинувача, цим Малашевич завдала шкоди на суму 103 білоруських рубля. Ще до суду Софія цю суму погасила.

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Крім того, її звинуватили в образі Лукашенка. За версією слідства, в серпні студентка двічі демонструвала плакат з образливим написом на його адресу.

Молоді люди визнали провину, заявили, що каються у скоєному, однак Малашевич висловила незгоду з покаранням. В останньому слові вона попросила не карати свого знайомого.

"Складно говорити, коли в очах сльози, але я все-таки скажу. Я хотіла б попросити суд не карати як мінімум Тихона: йому просто сподобалася вродлива дівчинка, і він захотів провести мене на мітинг. Він десять тисяч разів — я вам клянусь — умовляв мене піти від огорожі. Я думаю, двох місяців в СІЗО досить, щоб зрозуміти, що нікуди ходити не треба і до огорож підходити теж не треба", — сказала дівчина.

Тихон Клюкач в останньому слові розкаявся в тому, що скоїв, і попросив вибачення у матері і бабусі, так як "приніс їм багато горя".

Захисники заявили, що оскаржуватимуть вирок. Малашевич і Клюкач визнали політв'язнями.

Варто також відзначити, що сьогодні, в День Соборності, під будівлею посольства Білорусі в Києві активісти провели акцію солідарності з білоруським народом "Українці і білоруси разом проти "русского миру", пише " Радіо Свобода ".

Нещодавно суд Островецького району Білорусі засудив чоловіка, який публічно образив Олександра Лукашенко і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, до року і трьох місяців колонії загального режиму. У суді обвинувачений визнав провину.

Крім того, раніше Лукашенко схвалив штрафи за використання біло-червоно-білого прапора в Білорусі.