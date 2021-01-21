В Беларуси мужчину отправили в колонию за публичное оскорбление Лукашенко

В суде обвиняемый признал вину.

Суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину, который публично оскорбил Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда страны.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении президента республики Белоруссия, и на основании части 1 статьи 368 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца", – говорится в сообщении.

Мужчина также приговорен к трехмесячному аресту за публичное оскорбление министра внутренних дел Юрия Караева.

Отмечается, что 1 сентября 2020 года подсудимый выложил в Telegram "неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова", чем оскорбил Лукашенко. После этого, 28 октября, мужчина оставил унизительный нецензурный комментарий на обращение Караева.

В суде обвиняемый признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Кстати, недавно Александр Лукашенко во время интервью заявил, что он не пользуется смартфоном и не читает того, что пишут на каналах в мессенджере Telegram.

Кроме того, ранее Лукашенко одобрил штрафы за использование бело-красно-белого флага в Беларуси.