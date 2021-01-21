У Білорусі чоловіка відправили в колонію за публічну образу Лукашенка

У суді обвинувачений визнав провину.

Суд Островецького району Білорусі засудив чоловіка, який публічно образив Олександра Лукашенко і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, до року і трьох місяців колонії загального режиму.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду країни.

"Вироком суду обвинуваченого визнано винним у публічній образі президента республіки Білорусь, і на підставі частини 1 статті 368 Кримінального кодексу йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін 1 рік 3 місяці", — йдеться в повідомленні.

Чоловік також засуджений до тримісячного арешту за публічну образу міністра внутрішніх справ Юрія Караєва.

Зазначається, що 1 вересня 2020 підсудний виклав у Telegram "непристойний за формою і принизливий за спрямованістю текстовий коментар, що суперечить загальнолюдській моралі, встановленим правилам спілкування між людьми, що містить нецензурні слова", чим образив Лукашенка. Після цього, 28 жовтня, чоловік залишив принизливий нецензурний коментар на звернення Караєва.

У суді обвинувачений визнав провину. Вирок у законну силу не вступив і може бути оскаржений в установленому законом порядку.

До речі, нещодавно Олександр Лукашенко під час інтерв'ю заявив, що він не користується смартфоном і не читає того, що пишуть на каналах у месенджері Telegram.

Крім того, раніше Лукашенко схвалив штрафи за використання біло-червоно-білого прапора в Білорусі.