"Чтобы американцы не отслеживали": Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны

Президент Беларуси призвал не покупать iPhone

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в том, что американская разведка ведет активную слежку за людьми через смартфоны.

Такое мнение белорусский лидер озвучил в пятницу, 12 февраля, выступая на "Всебелорусском народном собрании". Видеозапись выступления Лукашенко опубликована в Telegram-канале "Пул №3".

В частности, политик призвал всех "умных людей" переходить на кнопочные телефоны, так как, по его мнению, через "двенадцатые смартфоны" американцы каждую минуту следят за перемещениям белорусов и их действиями в соцсетях.

"Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди давно ищут, как они эти, телефоны кнопочные", – заявил Александр Лукашенко.

[ + – ] Выступление Александра Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном" и заступился за президента РФ Владимира Путина.

Также Лукашенко объяснил, почему его инаугурация была тайной.

Фокус писал о том, что Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.