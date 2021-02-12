"Щоб американці не відстежували": Лукашенко закликав переходити на кнопкові телефони

Президент Білорусі закликав не купувати iPhone.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний у тому, що американська розвідка веде активне стеження за людьми через смартфони.

Таку думку білоруський лідер озвучив у п'ятницю, 12 лютого, виступаючи на "Всебілоруських народних зборах". Відеозапис виступу Лукашенка опублікований у Telegram-каналі "Пул №3".

Зокрема, політик закликав усіх "розумних людей" переходити на кнопкові телефони, оскільки, на його думку, через "дванадцяті смартфони" американці щохвилини стежать за переміщенням білорусів та їхніми діями у соцмережах.

"Купуйте, якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди давно шукають, як вони ці, телефони кнопкові", — заявив Олександр Лукашенко.

[ + – ] Виступ Олександра Лукашенка

Раніше Олександр Лукашенко назвав російського опозиціонера Олексія Навального "німецьким протестуном" і заступився за президента РФ Володимира Путіна.

Також Лукашенко пояснив, чому його інавгурація була таємницею.

Фокус писав про те, що Олександр Лукашенко назвав головні умови свого відходу від влади.