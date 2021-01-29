"Я поступил, как сумел": Лукашенко объяснил, почему его инаугурация была тайной

По словам президента Беларуси, его политические противники планировали провокации с использованием коктейлей Молотова.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в 2020 году, потому что была угроза, что гостей мероприятиями "забросают коктейлями Молотова". Как в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам главы государства, в преддверии инаугурации к нему пришел глава КГБ страны заявил, что намечаются провокации с использованием коктейля Молотова.

"Хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", – отметил Лукашенко.

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Ранее Фокус разбирался в том, что известно о тайной инаугурации Лукашенко.

Так, в 2015 году на инаугурации Лукашенко присутствовало не менее тысячи приглашенных. В 2020-м — всего несколько сотен человек. Не было даже гостей из России. Выступая в минском Дворце Независимости, Лукашенко заявил о победе над "цветной революцией". Его противники инаугурацию считают фарсом и говорят, что Бацька "просто ушел на пенсию".

У Лукашенко делают все, чтобы у белорусов в дальнейшем не возникало желания выступать против президента. Так, недавно суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину, который публично оскорбил главу государства и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима.

Кроме того, суд приговорил 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача к двум и полутора годам колонии соответственно. Они в сентябре участвовали в митинге против Александра Лукашенко. Переде этим их отчислили из колледжа.

Напомним, что накануне Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном" и заступился за президента Владимира Путина.