"Я вчинив, як зумів": Лукашенко пояснив, чому його інавгурація була таємною

За словами президента Білорусі, його політичні противники планували провокації з використанням коктейлів Молотова.

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію у 2020 році, тому що була загроза, що гостей заходу "закидають коктейлями Молотова". Як у п'ятницю, 29 січня, повідомляє Telegram-канал "Пул Першого", про це він заявив на прес-конференції.

За словами голови держави, напередодні інавгурації до нього прийшов глава КДБ країни і заявив, що намічаються провокації з використанням коктейлю Молотова.

"Хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно. Ніхто б не говорив про інавгурацію. Усі б говорили, що там спалили депутатів. А в що би це вилилося ?! І як мені треба було вчинити? Я вчинив, як зумів", — зазначив Лукашенко.

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Раніше Фокус розбирався в тому, що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка.

Так, у 2015 році на інавгурації Лукашенка були присутні не менше тисячі запрошених. У 2020-му — лише кілька сотень людей. Не було навіть гостей з Росії. Виступаючи в мінському Палаці Незалежності, Лукашенко заявив про перемогу над "кольоровою революцією". Його противники інавгурацію вважають фарсом і кажуть, що Бацька "просто пішов на пенсію".

У Лукашенка роблять усе, щоб у білорусів в подальшому не виникало бажання виступати проти президента. Так, нещодавно суд Островецького району Білорусі засудив чоловіка, який публічно образив голову держави і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, до року і трьох місяців колонії загального режиму.

Крім того, суд засудив 18-річних Софію Малашевич і Тихона Клюкача до двох і півтора років колонії відповідно. Вони у вересні брали участь у мітингу проти Олександра Лукашенка. Перед цим їх відрахували з коледжу.

Нагадаємо, що напередодні Лукашенко назвав російського опозиціонера Олексія Навального "німецьким протестантом" і заступився за президента Володимира Путіна.