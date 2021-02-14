У Білорусі заарештували 19 осіб, які нібито вийшли на "мітинг" під виглядом катання на лижах

У МВС Білорусі повідомили, що під час огляду у "лижників" нібито виявили балончики з фарбою червоного кольору і біло-червоно-білі прапори з парасольками.

Ольга Чемоданова, прес-секретар МВС Білорусі, повідомила на своєму офіційному каналі в Telegram про те, що місцеві міліціонери затримали 19 осіб, які нібито вийшли на "протестний несанкціонований мітинг" під виглядом катання на лижах. Стався інцидент біля підстанції електропередач у селі Лешно Молодечненського району Мінської області.

"Заявники з філії РУП "Мінськенерго" не виключали ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ліній електропередач. Прибулі на місце співробітники міліції встановили, що там під виглядом катання на лижах зібралася група близько 20 осіб і влаштувала несанкціонований мітинг з використанням бчб-символіки", — повідомила прес-секретар МВС.

Вона зазначила, що 11 чоловіків і 8 жінок затримали і доставили в райвідділ. У ході огляду у "лижників" нібито знайшли біло-червоно-білі прапори і парасольки, балончик з фарбою червоного кольору, димову шашку та "іншу протестну атрибутику".

У МВС Білорусі повідомили, що двоє чоловіків під час затримання нібито почали демонструвати непокору міліцейським, а один з них нібито знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

"Всі учасники незаконної акції — жителі Молодечно. Деякі раніше вже були помічені на несанкціонованих заходах", — написала прес-секретар МВС Білорусі.

[ + – ]

Відзначимо, біло-червоно-білий прапор став одним із символів протестів білорусів проти Олександра Лукашенка після президентських виборів 2020 року. У серпні 2020 роки актор і письменник Стівен Фрай, звертаючись до білорусів, заявив, що "вся Білорусь бореться за свободу під біло-червоно-білим прапором".

Над територією країни навіть піднімали військові вертольоти, щоб збити зв'язку біло-червоно-білих куль, які прилетіли з боку Литви.

14 січня 2021 року стало відомо, що Лукашенко підписав нові кодекси, які, крім іншого, вводять в Білорусі систему штрафів за використання "забороненої символіки", до якої відносять і біло-червоно-білі прапори. Так, за використання "забороненої символіки" (наприклад, вивішування біло-червоно-білого прапора на балконі) фізособи в Білорусі можуть отримати штраф у розмірі до 580 білоруських рублів, а юрособи — до 1740 білоруських рублів. Нові норми повинні вступити в силу вже з 1 березня.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко закликав своїх прихильників не купувати iPhone, оскільки переконаний в тому, що американська розвідка активно стежить за людьми через смартфони.

Також Лукашенко назвав російського опозиціонера Олексія Навального "німецьким протестуном" і заступився за президента РФ Володимира Путіна.