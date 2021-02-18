МИД Латвии объявил Владимира Соловьева персоной нон-грата за оправдание нацизма

Скандальный журналист принял латвийские санкции близко к сердцу и считает их "личным оскорблением".

Министерство иностранных дел Латвии объявило телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон-грата и запретило ему въезжать в страну. Об этом министр Эдгар Ринкевич сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", — заявил глава латвийского МИД.

Накануне Владимир Соловьёв заявил в эфире своей программы на канале "Россия 1", что Адольф Гитлер был смелым, участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны и «не косил» от армии в отличие от российского оппозиционера Алексея Навального. После таких высказываний депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в прокуратуру с просьбой проверить слова журналиста на предмет оправдания нацизма.

Как передает РБК, Владимир Соловьёв утверждает, что его неверно интерпретировали, и готовиться обратиться в суд. По словам скандального ведущего, он никак не пострадает от запрета на въезд в Латвию, ведь давно не был в Прибалтике. Однако решение МИД шоумена таки зацепило.

«Это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма. Я говорил, что несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может", — отметил Соловьев в комментарии. "Очевидно, что министр иностранных дел Латвии или не смотрел программу, или настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь. Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов".

Ранее, 17 февраля, Владимира Соловьева уже во второй раз заблокировали в новой соцсети Clubhouse. До этого ведущий готовился провести на этой онлайн-платформе свой первый эфир, однако даже не успел начать трансляцию. Через свой аккаунт в Twitter журналист объявил, что планировал обсудить вопрос: почему в РФ "не взлетела квир-революция". Соловьев предположил, что администрация соцсети испугалась его появления.