МЗС Латвії оголосило Володимира Соловйова персоною нон-грата за виправдання нацизму

Скандальний журналіст взяв латвійські санкції близько до серця і вважає їх "особистою образою".

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило телеведучого каналу "Росія 1" Володимира Соловйова персоною нон-грата і заборонило йому в'їжджати в країну. Про це міністр Едгар Ринкевич повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Я ухвалив рішення про включення громадянина Російської Федерації Володимира Соловйова в список небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі", — заявив глава латвійського МЗС.

Напередодні Володимир Соловйов заявив в ефірі своєї програми на каналі "Росія 1", що Адольф Гітлер був сміливим, брав участь у бойових діях під час Першої світової війни і «не косив» від армії на відміну від російського опозиціонера Олексія Навального. Після таких висловлювань депутат Держдуми Валерій Рашкін звернувся в прокуратуру з проханням перевірити слова журналіста на предмет виправдання нацизму.

Як передає РБК, Володимир Соловйов стверджує, що його неправильно інтерпретували, і готується звернутися до суду. За словами скандального ведучого, він ніяк не постраждає від заборони на в'їзд до Латвії, адже давно не був у Прибалтиці. Однак рішення МЗС шоумена таки зачепило.

«Це питання особистої образи. У програмі не йшлося про реабілітацію нацизму. Я говорив, що незважаючи ні на які особисті якості, виправдання вчинкам нацистів бути не може", — зазначив Соловйов у коментарі. "Очевидно, що міністр закордонних справ Латвії або не дивився програму, або настільки забув російську мову, що не зрозумів, про що там йдеться. Я пораджуся з адвокатами. Це рішення МЗС Латвії ображає пам'ять моїх родичів, які постраждали від дій нацистів".

Раніше, 17 лютого, Володимира Соловйова вже вдруге заблокували в новій соцмережі Clubhouse. До цього ведучий готувався провести на цій онлайн-платформі свій перший ефір, проте навіть не встиг почати трансляцію. Через свій аккаунт у Twitter журналіст оголосив, що планував обговорити питання: чому в РФ "не злетіла квір-революція". Соловйов припустив, що адміністрація соцмережі злякалася його появи.