Российского пропагандиста Соловьева повторно забанили в Clubhouse

Причиной блокировки указывается "потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса"

Российского телеведущего Владимира Соловьева во второй раз заблокировали в социальной сети Clubhouse.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

[ + – ] Сообщение о блокировке Соловьева

Напомним, Соловьев готовился провести в этой соцсети свой первый эфир, однако его профиль забанили до того, как пропагандист успел начать вещание. В своем микроблоге в Twitter журналист сообщал, что собирался обсудить вопрос о том, почему в РФ "не взлетела квир-революция".

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?" – отреагировал Соловьев на блокировку.

[ + – ] Реакция Соловьева на первую блокировку

Фокус писал о том, что первый раз Clubhouse забанил Соловьева в понедельник, 15 февраля.

В прошлом году известный журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале выложил юмористическую песню "Итальянский партизан" о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который с экранов прославляет Россию и Путина, а сам купил две виллы в Италии на озере Комо.

Также мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск пригласил президента России побеседовать в социальной сети. Пресс-секретарь Путина заявил, что это интересное предложение, но необходимо "разобраться", что предлагается.