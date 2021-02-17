Російського пропагандиста Соловйова повторно забанили в Clubhouse

Причиною блокування вказується "потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу".

Російського телеведучого Володимира Соловйова вдруге заблокували в соціальній мережі Clubhouse.

Про це повідомляє Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже".

[ + – ] Повідомлення про блокування Соловйова

Нагадаємо, Соловйов готувався провести в цій соцмережі свій перший ефір, проте його профіль забанили до того, як пропагандист встиг почати мовлення. У своєму мікроблозі в Twitter журналіст повідомляв, що збирався обговорити питання про те, чому в РФ "не злетіла квір-революція".

"Це дуже смішно. Clubhouse злякався навіть моєї появи в цій соцмережі. Все, що потрібно знати про "цінності свободи слова" на цьому майданчику. Чекати реакції Роскомнадзора?" — відреагував Соловйов на блокування.

[ + – ] Реакція Соловйова на першу блокування

Фокус писав про те, що вперше Clubhouse забанив Соловйова в понеділок, 15 лютого.

Минулого року відомий журналіст Дмитро Гордон на своєму YouTube-каналі виклав гумористичну пісню "Італійський партизан" про кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який з екранів прославляє Росію і Путіна, а сам купив дві вілли в Італії на озері Комо.

Також ми повідомляли, що американський підприємець Ілон Маск запросив президента Росії поговорити в соціальній мережі. Прес-секретар Путіна заявив, що це цікава пропозиція, але необхідно "розібратися", що пропонується.