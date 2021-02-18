Плыл шесть часов и пролез через дренажную трубу: в Южной Корее поймали беглеца из КНДР

20-летнего юношу сейчас проверяют спецслужбы

В Южной Корее сообщили о задержании очередного беглеца из Северной Кореи. По их данным 20-летний житель КНДР шесть часов потратил на то, чтобы преодолеть морскую границу между странами, а потом пробирался через дренажную трубу под колючей проволокой. Об этом пишет Korea Joongang Daily.

Беглец подготовился основательно, южнокорейские военные нашли на берегу брошенное им водолазное снаряжение. Также они признали, что не сумели отреагировать достаточно оперативно и разыскивали его три часа.

[ + – ] Побережье Госеон, где беглец выбрался из моря

Они несколько раз замечали беглеца на камерах наблюдения, однако поймать его смогли только к югу от демилитаризованной зоны, где гражданским запрещено передвигаться без разрешения и сопровождения военных.

В своем заявлении южнокорейские военные также подтвердили, что будут проводить расследование того, как мужчина переплыл морскую границу зимой, и будут принимать последующие меры.

Имя и мотивы беглеца пока не называются, его будут проверять спецслужбы, потому что в Южной Корее не исключают возможности того, что он может оказаться шпионом КНДР. Однако сообщается, что он гражданский.

С тех пор, как в 1990-х годах в КНДР произошел голод, что местные власти отрицают, из Северной Кореи было сбежало не менее 33 000 человек, причем большинство из них бежали через Китай, в надежде добраться до посольства Южной Кореи в другой стране.

По данным Министерства по делам объединения Южной Кореи, большинство из них — гражданские лица, хотя с 1998 года дезертировало более 700 военнослужащих Северной Кореи.

Напомним, осенью прошлого года из Северной Кореи удалось сбежать гимнасту. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне, перепрыгнув их с шестом.