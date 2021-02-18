Плив шість годин і проліз через дренажну трубу: у Південній Кореї зловили втікача з КНДР

20-річного юнака зараз перевіряють спецслужби.

У Південній Кореї повідомили про затримання чергового втікача з Північної Кореї. За їхніми даними 20-річний житель КНДР шість годин витратив на те, щоб подолати морський кордон між країнами, а потім пробирався через дренажну трубу під колючим дротом. Про це пише Korea Joongang Daily.

Втікач підготувався ґрунтовно, південнокорейські військові знайшли на березі кинуте ним водолазне спорядження. Також вони визнали, що не зуміли відреагувати досить оперативно та розшукували його три години.

[ + – ] Узбережжя Госеон, де втікач вибрався з моря

Вони кілька разів помічали втікача на камерах спостереження, проте зловити його змогли тільки на південь від демілітаризованої зони, де цивільним заборонено пересуватися без дозволу та супроводу військових.

У своїй заяві південнокорейські військові також підтвердили, що проводитимуть розслідування того, як чоловік переплив морський кордон взимку, і вживатимуть подальших заходів.

Ім'я та мотиви втікача поки не називаються, його перевірятимуть спецслужби, тому що в Південній Кореї не заперечують можливості того, що він може виявитися шпигуном КНДР. Однак повідомляється, що він цивільний.

З тих пір, як у 1990-х роках у КНДР стався голод, що місцева влада заперечує, з Північної Кореї було втекло не менше 33 000 осіб, причому більшість з них бігли через Китай, у надії дістатися до посольства Південної Кореї в іншій країні.

За даними Міністерства у справах об'єднання Південної Кореї, більшість з них — цивільні особи, хоча з 1998 року дезертирували понад 700 військовослужбовців Північної Кореї.

Нагадаємо, восени минулого року з Північної Кореї вдалося втекти гімнастові. Він подолав паркан і заміновану смугу в демілітаризованій зоні, перестрибнувши їх із жердиною.