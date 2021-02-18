В Бахрейне чайки перешли на фастфуд и перестали летать из-за лишнего веса

Местные власти жалуются, что растолстевшие птицы гуляют по улицам и "портят репутацию респектабельных кварталов".

В Бахрейне чайки стали питаться фастфудом и утратили способность летать из-за ожирения.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что местные чайки значительно прибавили в весе из-за человеческой еды. Птицы начали питаться выброшенными остатками макбуса – национального блюда, похожего на плов, которое готовится в масле из острой курицы и риса.

Местные власти жалуются, что растолстевшие птицы гуляют по улицам и "портят репутацию респектабельных кварталов".

Кроме того, чайки довольно быстро пристрастились к фастфуду, и теперь отказываются летать к морю ловить рыбу – свой естественный корм.

"Чайки больше не летают, потому что слишком тяжелые. Мы наблюдаем, как они ходят по земле, будто с работы пришли домой на обед. Видим, что они едят остатки еды, например, макбус и другие традиционными блюда. Не хватает только дать им кувшин сока и десерты", – рассказал председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубаиси.

Отметим, избыточный вес у домашних кошек и собак чреват не только проблемами со здоровьем в виде диабета или остеоартрита, но и снижением качества жизни, а также сокращением ее продолжительности. Как определить, если ли у животного первые признаки ожирения и что делать в случае их обнаружения, рассказали представители одной из компаний по производству корма для четвероногих питомцев.