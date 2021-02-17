Диета для четвероногих: как уберечь от ожирения любимых Мурзиков и Шариков

Наличие лишних килограммов у кота или собаки поначалу может быть незаметно, из-за чего хозяева пребывают в полной уверенности, что с их любимцем все хорошо.

Избыточный вес у домашних кошек и собак чреват не только проблемами со здоровьем в виде диабета или остеоартрита, но и снижением качества жизни, а также сокращением ее продолжительности, сообщает Hello.

Как определить, если ли у животного первые признаки ожирения и что делать в случае их обнаружения, рассказали представители одной из компаний по производству корма для четвероногих питомцев.

Контроль веса

Регулярное взвешивание кота или собаки хотя бы раз в месяц позволит держать в поле зрения держать в поле зрение его массу, и в случае ее увеличения принимать соответствующие меры.

Балльная оценка упитанности

Взвешивание – не единственный способ проверки общего состояния животного. Бальная оценка упитанности животного, которая варьируется от сильно пониженного веса (1 балл) до ожирения (9 баллов), позволит понять на какой стадии находится вес питомца.

Кошка или собака с хорошими пропорциями будут иметь 4-5 баллов. При нормальном весе их ребра легко прощупываются, талия видна, если посмотреть на животное сверху, а живот поднимается за грудную клетку, если присмотреться сбоку.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Физические нагрузки

По словам специалиста по контролю веса Линдси Калкрафт, изоляция из-за пандемии существенно повлияла на вес животных из-за снижения нагрузок. Физические упражнения – ключ к поддержанию умственной стимуляции и активности собак и кошек. Необходимая им активность варьируется в зависимости от их возраста, веса и породы. Кошки – это естественно активные животные, которым нравятся короткие периоды активности, а собаки любят проводить много времени на открытом воздухе, гуляя, бегая или даже плавая.

Молодым собакам и более крупным породам требуется два или более активных занятия на свежем воздухе в день, тогда как более взрослые животные предпочитают легкую прогулку утром и вечером.

Фото: Getty Images

Правильный досуг

Чтобы избежать ожирения у кошек, которые практически всю свою жизнь проводят в четырех стенах, им необходимо организовать правильный досуг. Кошки — умные животные, которым нравятся кормушки-головоломки и охота за сушеным кормом, поэтому рекомендуется, чтобы у них был доступ к кошачьему дереву, достаточно высокому, чтобы его можно было использовать, чтобы укрепить свои мышцы и поддерживать здоровый вес кошки. Если же громоздкие конструкции невозможны в ограниченном пространстве, можно придумать какие-нибудь лабиринты из коробок или купить механические игрушки, которые бы развлекали животное.

Расчет пропорций животного и порций корма

Самое главное правило здорового животного – умеренные кормления. Чаще всего причиной лишнего веса у домашних питомцев является то, что их владельцы не знают соотношения веса и размера порции корма для определенной породы.

Хозяевам котов и собак необходимо четко знать вес и особенности породы, чтобы рассчитать количество калорий, необходимых для нормального развития питомца, а не ориентироваться на его внешние размеры, подсыпая в тарелку побольше корма. Это – прямой путь к тому, что животное начнет набирать избыточный вес. Чем меньше пес по размеру, тем меньше калорий ему требуется.

Фото: Getty Images

Примером такой гиперопеки может послужить история лабрадора Хаммера из Уфы, которого хозяева раскормили до 90 кг, а когда не смогли и дальше содержать животное, решили его усыпить. Однако в клинике им посоветовали передать пса волонтерам, которые взялись спасать толстяка.