Ожиріння домашнього вихованця: як не втратити проблему і усунути її

Наявність зайвих кілограмів у кота або собаки спочатку може бути непомітною, через що господарі перебувають у повній упевненості, що з їхнім улюбленцем усе добре.

Надмірна вага домашніх кішок і собак загрожує не тільки проблемами зі здоров'ям у вигляді діабету або остеоартриту, але і зниженням якості життя, а також скороченням його тривалості, повідомляє Hello.

Як визначити, чи є у тварини перші ознаки ожиріння і що робити в разі їх виявлення, розповіли представники однієї з компаній з виробництва корму для чотириногих вихованців.

Контроль ваги

Регулярне зважування кота або собаки хоча б раз на місяць дозволить тримати в полі зору його масу, і в разі її збільшення вживати відповідних заходів.

Бальна оцінка вгодованості

Зважування — не єдиний спосіб перевірки загального стану тварини. Бальна оцінка вгодованості тварини, яка варіюється від сильно зниженої ваги (1 бал) до ожиріння (9 балів), дозволить зрозуміти, на якій стадії вага вихованця.

Кішка чи собака з хорошими пропорціями матимуть 4-5 балів. За нормальної ваги їх ребра легко промацуються, талію видно, якщо подивитися на тварину зверху, а живіт піднімається за грудну клітку, якщо придивитися збоку.

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Фізичні навантаження

За словами фахівця з контролю ваги Ліндсі Калкрафт, ізоляція через пандемію істотно вплинула на вагу тварин через зниження навантажень. Фізичні вправи — ключ до підтримки розумової стимуляції й активності собак і кішок. Необхідна їм активність варіюється залежно від їхнього віку, ваги і породи. Кішки — це природно активні тварини, яким подобаються короткі періоди активності, а собаки люблять проводити багато часу на відкритому повітрі, гуляючи, бігаючи або навіть плаваючи.

Молодим собакам і більшим породам потрібно два або більше активних заняття на свіжому повітрі на день, коли більш дорослі тварини віддають перевагу легкій прогулянці вранці і ввечері.

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Правильне дозвілля

Щоб уникнути ожиріння в кішок, які практично все своє життя проводять у чотирьох стінах, їм необхідно організувати правильне дозвілля. Кішки — розумні тварини, яким подобаються годівниці-головоломки і полювання за сушеним кормом, тому рекомендується, щоб у них був доступ до котячого дерева, досить високого, щоб його можна було використовувати, щоб зміцнити свої м'язи і підтримувати здорову вагу кішки. Якщо ж громіздкі конструкції неможливі в обмеженому просторі, можна придумати якісь лабіринти з коробок або купити механічні іграшки, які б розважали тварину.

Розрахунок пропорцій тварини і порцій корму

Найголовніше правило здорової тварини — помірні годування. Найчастіше причиною зайвої ваги домашніх вихованців є те, що їхні власники не знають співвідношення ваги і розміру порції корму для певної породи.

Господарям котів і собак необхідно чітко знати вагу і особливості породи, щоб розрахувати кількість калорій, необхідних для нормального розвитку вихованця, а не орієнтуватися на його зовнішні розміри, підсипаючи в тарілку побільше корму. Це — прямий шлях до того, що тварина почне набирати зайву вагу. Чим менший пес за розміром, тим менше калорій йому потрібно.

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Прикладом такої гіперопіки може бути історія лабрадора Хаммера з Уфи, якого господарі розгодували до 90 кг, а коли не змогли і далі утримувати тварину, вирішили його приспати. Однак у клініці їм порадили передати пса волонтерам, які взялися рятувати товстуна.