У Бахрейні чайки перейшли на фастфуд і перестали літати через зайву вагу

Місцева влада скаржиться, що розтовстілі пташки гуляють по вулицях і "псують репутацію респектабельних кварталів".

У Бахрейні чайки стали харчуватися фастфудом і втратили здатність літати через ожиріння.

Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що місцеві чайки значно набрали у вазі через людську їжу. Птахи почали харчуватися викинутими залишками макбусу — національної страви, схожої на плов, яка готується в маслі з гострою куркою і рисом.

Місцева влада скаржиться, що розтовстілі пташки гуляють по вулицях і "псують репутацію респектабельних кварталів".

Крім того, чайки досить швидко звикли до фастфуду, і тепер відмовляються літати до моря ловити рибу — свій природний корм.

"Чайки більше не літають, бо надто важкі. Ми спостерігаємо, як вони ходять по землі, ніби з роботи прийшли додому на обід. Бачимо, що вони їдять залишки їжі, наприклад, макбус та інші традиційні страви. Бракує тільки дати їм глечик соку і десерти", — розповів голова технічного комітету північної муніципальної ради Бахрейну Абдулла Аль Кубаїсі.

Зазначимо, надмірна вага домашніх кішок і собак загрожує не тільки проблемами зі здоров'ям у вигляді діабету або остеоартриту, але і зниженням якості життя, а також скороченням його тривалості. Як визначити, чи є у тварини перші ознаки ожиріння і що робити в разі їх виявлення, розповіли представники однієї з компаній з виробництва корму для чотириногих вихованців.