Эксперты ВОЗ после визита в Ухань отбросили теорию, что коронавирус был завезен в Китай извне

Ученые, побывавшие на условной "родине" коронавируса, склоняются к версии животного происхождения COVID-19.

Версия о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами питания с поврежденной упаковкой из другой страны, была названа экспертами ВОЗ "крайне маловероятной".

В частности, об этом заявил глава международной экспертной группы ВОЗ, посетившей КНР, специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку – это не та идея, на которой мы фокусируемся", – добавил эксперт.

По его словам, в настоящее время ВОЗ сфокусировался на другой версии происхождения нулевого пациента: "Мы фокусируемся на рынке в Ухане, в частности на торговле замороженным мясом. Это совершенно другая линия трансмиссии. Здесь речь не идет о международной торговле".

Эмбарек пояснил, что первоначальные результаты экспертизы установили, что наиболее вероятный путь первоначального распространения вируса – от летучей мыши к другому животному, а затем к человеку. Полное выступление эксперта можно посмотреть здесь:

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Как сообщает издание "Straits Times", опубликовавшее отчет миссии ВОЗ, вернувшейся с Китая: "Китайские власти продвигают версию о том, что вирус мог быть занесен в Ухань через логистику холодовой цепи и замороженные пищевые продукты, связывая эту теорию с различными вспышками внутри страны за последние несколько месяцев".

В материале сообщается, что первоначально члены миссии ВОЗ, рассматривали эту теорию Китая, однако ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, и Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщали о ее маловероятности.

В то же время, Эмбарек отметил, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы установить, могут ли вообще замороженные дикие животные (при правильных условиях хранения) распространять коронавирус. На днях Эмбарек отмечал также, что возможность случайной утечки вируса из лаборатории в Ухане "настолько маловероятна, что ее нельзя будет предлагать в качестве направления будущих исследований".

Как мы уже сообщали, ранее Китайские власти отказались предоставлять миссии Всемирной организации здравоохранения данные о первых случаях заражения коронавирусом.