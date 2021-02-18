Експерти ВООЗ після візиту в Ухань відкинули теорію, що коронавірус був завезений в Китай ззовні

Вчені, що побували на умовній "батьківщині" коронавірусу, схиляються до версії тваринного походження COVID-19.

Версія про те, що коронавірус завезли до Китаю із замороженими продуктами харчування з пошкодженою упаковкою з іншої країни, була названа експертами ВООЗ "вкрай малоймовірною".

Зокрема, про це заявив голова міжнародної експертної групи ВООЗ, яка відвідала КНР, фахівець з зоонозних (таких, що передаються людині від тварин) інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек.

"Ідея імпорту вірусу в Китай через продукти харчування або упаковку — це не та ідея, на якій ми фокусуємося", — додав експерт.

За його словами, наразі ВООЗ сфокусувався на іншою версією походження нульового пацієнта: "Ми фокусуємося на ринку в Ухані, зокрема на торгівлі замороженим м'ясом. Це абсолютно інша лінія трансмісії. Тут мова не йде про міжнародну торгівлю".

Ембарек пояснив, що початкові результати експертизи встановили, що найвірогідніший шлях початкового поширення вірусу — від кажана до іншої тварині, а потім до людини. Повний виступ експерта можна подивитися тут:

[ + – ]

Як повідомляє видання "Straits Times", яке опублікувало звіт місії ВООЗ, що повернулася з Китаю: "Китайська влада просуває версію про те, що вірус міг бути занесений в Ухань через логістику холодового ланцюга та заморожені харчові продукти, пов'язуючи цю теорію з різними спалахами всередині країни за останні кілька місяців".

У матеріалі повідомляється, що спочатку члени місії ВООЗ, розглядали цю теорію Китаю, однак провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян і Центри США по контролю і профілактиці захворювань повідомляли про її малоймовірність.

Водночас, Ембарек зазначив, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб встановити, чи можуть взагалі заморожені дикі тварини (при правильних умовах зберігання) поширювати коронавірус. Днями Ембарек зазначав також, що можливість випадкового витоку вірусу з лабораторії в Ухані "настільки малоймовірна, що її не можна пропонувати в якості напрямку майбутніх досліджень".

Як ми вже повідомляли, раніше Китайська влада відмовилися надавати місії Всесвітньої організації охорони здоров'я дані про перші випадки зараження коронавірусом.