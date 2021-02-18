НАТО в восемь раз увеличит свой контингент в Ираке – до четырех тысяч военных

В планах НАТО более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всему Ираку.

Североатлантический Альянс подтвердил на заседании в четверг, 18 февраля решение расширить тренировочную миссию в Ираке. Согласно заявлению Йенса Столтенберга, сделанному по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц НАТО, организация намерена увеличить свой контингент в этой стране с 500 до четырех тысяч человек.

"Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГИЛ. Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек", – цитирует Столтенберга информагентство "РИА-новости".

Ранее, в понедельник Столтенберг сообщил на брифинге, что в планах НАТО "более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всему Ираку". Генеральный секретарь уточнил, что миссию расширят не сразу, а контингент будут добавлять постепенно "в зависимости от ситуации", а также в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

Кроме того, в материале сообщается, что соответствующие договоренности уже существуют: накануне заявления Столтенберг обсудил расширение миссии альянса с иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи. Согласно заявлению Столтенберга, премьер-министр Каземи "выразил решительную поддержку и желание правительства Ирака расширить присутствие НАТО".

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Так, в опубликованной на сайте Альянса стенограмме онлайн-пресс-конференции от 17-го февраля, проведенной Столтенбергом после первого дня заседания министров обороны стран-членов НАТО, генсек сообщил, что вернется к вопросу о расширении учебной миссии НАТО в Ираке в связи с непрекращающимися в стране терактами, которые "делают учебную миссию НАТО еще более важной".

"Союзники по НАТО уже обеспечивают поддержку и обучение иракских сил безопасности в рамках различных проектов. НАТО является частью возглавляемой США Коалиции по разгрому ИГИЛ, и у НАТО также есть собственная учебная миссия в Ираке. И план заключается в том, чтобы расширить Учебную миссию, чтобы мы могли проводить больше тренингов и наращивать потенциал по всей стране. И я ожидаю, что завтра министры согласятся".

Генсек еще раз уточнил, что "нестабильность в Ираке – это причина, по которой Альянс присутствует на территории этой страны: "Чтобы помочь иракскому правительству и иракским силам безопасности стабилизировать свою страну".

Отметим, что миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В настоящее время в ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала от стран альянса и партнеров. При этом натовские военные не принимают участия в боевых действиях вместе с иракскими силами.

Напомним, 10-го февраля Министерство обороны Турции опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому страна начали новую воздушную операцию на севере Ирака против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).