НАТО у вісім разів збільшить свій контингент в Іраку — до чотирьох тисяч військових

У планах НАТО більш активно проводити підготовку та консультування в більшій кількості установ безпеки по всьому Іраку.

Північноатлантичний Альянс підтвердив на засіданні у четвер, 18 лютого рішення розширити тренувальну місію в Іраку. Згідно із заявою Єнса Столтенберга, зробленій за підсумками відеоконференції голів Міноборони країн-союзниць НАТО, організація має намір збільшити свій контингент у цій країні з 500 до чотирьох тисяч чоловік.

"Ми вирішили розширити місію НАТО з навчальної підготовки в Іраку, щоб підтримати іракські сили у боротьбі з тероризмом, запобігти поверненню ІДІЛ. Чисельність нашої місії збільшиться з 500 до приблизно чотирьох тисяч осіб", — цитує Столтенберга інформагентство "РИА-новости".

Раніше, в понеділок Столтенберг повідомив на брифінгу, що у планах НАТО "активніше проводити підготовку та консультування в більшій кількості установ безпеки по всьому Іраку". Генеральний секретар уточнив, що місію розширять не відразу, а контингент додаватимуть поступово "залежно від ситуації", а також в координації з іракським урядом та міжнародною коаліцією по боротьбі з тероризмом.

Крім того, в матеріалі повідомляється, що відповідні домовленості вже існують: напередодні заяви Столтенберг обговорив розширення місії альянсу з іракським премʼєр-міністром Мустафою аль-Каземі. Згідно із заявою Столтенберга, премʼєр-міністр Каземі "висловив рішучу підтримку і бажання уряду Іраку розширити присутність НАТО".

[ + – ]

Так, в опублікованій на сайті Альянсу стенограмі онлайн-прес-конференції від 17-го лютого, проведеної Столтенбергом після першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, генсек повідомив, що повернеться до питання про розширення навчальної місії НАТО в Іраку у звʼязку з безперервними в країні терактами, які "роблять навчальну місію НАТО ще важливішою".

"Союзники по НАТО вже забезпечують підтримку і навчання іракських сил безпеки у межах різних проектів. НАТО є частиною очолюваної США Коаліції з розгрому ІДІЛ, і у НАТО також є власна навчальна місія в Іраку. І план полягає у тому, щоб розширити Навчальну місію, щоб ми могли проводити більше тренінгів і нарощувати потенціал по всій країні. І я очікую, що завтра міністри погодяться".

Генсек ще раз уточнив, що "нестабільність в Іраку — це причина через яку Альянс присутній на території цієї країни: "Щоб допомогти іракському уряду та іракським силам безпеки стабілізувати свою країну".

Зазначимо, що місію НАТО в Іраку офіційно запустили в липні 2018 року. Наразі до її складу входять близько 500 інструкторів, консультантів та допоміжного персоналу від країн альянсу і партнерів. При цьому натовські військові не беруть участі в бойових діях разом з іракськими силами.

Нагадаємо, 10-го лютого Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою країна почала нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).