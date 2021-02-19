Военные учения НАТО в 1983 году едва не спровоцировали ядерную войну, – Business Insider

Документы показывают, что СССР в ответ на военную активность Запада готовился к "незамедлительному применению ядерного оружия".

Во время холодной войны США и Советский Союз неоднократно опасно приближались к ядерному конфликту. Новые документы проливают на свет факты, что в ноябре 1983 года учения НАТО в Европе едва не спровоцировали ядерную войну.

Об этом сообщает Business Insider.

Издание пишет, что плановые учения ядерного командования НАТО "Able Archer 83" настолько встревожили СССР, что советская истребительно-бомбардировочная авиация, дислоцировавшаяся в Восточной Германии, была приведена в круглосуточную боевую готовность, а по одной эскадрилье в каждом полку была поставлена задача на "уничтожение целей противника на первой линии". Эти эскадрильи были приведены в 30-минутную боевую готовность.

В разведывательном отчете говорилось, что, по крайней мере, одна советская эскадрилья в том районе запросила и получила разрешение на загрузку боеголовок, которые ранее не стояли у нее на вооружении. Документы показывают, что СССР готовился к "незамедлительному применению ядерного оружия".

В течение нескольких месяцев после военных учений разведывательное сообщество США не верило, что у СССР была "военная паника", а преобладала оценка, что Советский Союз не беспокоился о ядерной атаке.

Более поздние разведывательные данные, которые были рассекречены, показывают, что это не так. США тогда недооценили озабоченность Советского Союза и риск ядерного ответа с его стороны. Американское командование в Европе не могло поверить, что их, казалось бы, безобидные действия могли иметь такие ужасные последствия.

Издание пишет, что те события заставили сотрудника американской разведки Леонарда Гарри Перроотса, присутствовавшего на учениях, связаться с главнокомандующим ВВС США в Европе генералом Билли Минтером для выработки дальнейших действий.

Генерал тогда спросил у него, следует ли американским военным готовиться к конфликту. Перроотс ответил, что "мы должны внимательно следить за ситуацией", пояснив, что еще "недостаточно доказательств, чтобы оправдать усиление степени боевой готовности сил США".

В отчете Консультативного совета по внешней разведке от 1990 года, который был рассекречен в 2015 году, говорится, что "после обнаружения повышенного уровня боевой готовности советских ВВС", это была его (Перроотса) рекомендация не повышать готовность США в ответ на действия СССР.

Хотя рекомендация Перроотса была основана на неполной разведывательной информации, похоже, она помогла США и Советскому Союзу избежать ядерной войны.

Отметим, в марте 2020 года Пентагон симулировал ограниченный ядерный обмен ударами между американскими и российскими силами, или другими словами, маленькую ядерную войну. Группа исследователей из Принстонского университета пришла к выводу, что небольшая ядерная война убьет или ранит почти 100 миллионов человек всего за несколько часов.

Также добавим, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что в России на системном уровне изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.