Військові навчання НАТО в 1983 році ледь не спровокували ядерну війну, — Business Insider

Документи показують, що СРСР у відповідь на військову активність Заходу готувався до "негайного застосування ядерної зброї".

Під час холодної війни США і Радянський Союз неодноразово небезпечно наближалися до ядерного конфлікту. Нові документи відкривають факти, що в листопаді 1983 року навчання НАТО в Європі ледь не спровокували ядерну війну.

Про це повідомляє Business Insider.

Видання пише, що планові навчання ядерного командування НАТО "Able Archer 83" настільки стривожили СРСР, що радянська винищувально-бомбардувальна авіація, що дислокувалася в Східній Німеччині, була приведена в цілодобову бойову готовність, а по одній ескадрильї в кожному полку була поставлена задача на "знищення цілей противника на першій лінії ". Ці ескадрильї були приведені в 30-хвилинну бойову готовність.

У розвідувальному звіті говорилося, що принаймні одна радянська ескадрилья в тому районі запросила і отримала дозвіл на завантаження боєголовок, які раніше не стояли в неї на озброєнні. Документи показують, що СРСР готувався до "негайного застосування ядерної зброї".

Протягом декількох місяців після військових навчань розвідувальне співтовариство США не вірило, що в СРСР була "військова паніка", а переважала оцінка, що Радянський Союз не турбувався про ядерну атаку.

Пізніші розвідувальні дані, які були розсекречені, показують, що це не так. США тоді недооцінили заклопотаність Радянського Союзу і ризик ядерного відповіді з його боку. Американське командування в Європі не могло повірити, що їхні, здавалося б, нешкідливі дії могли мати такі жахливі наслідки.

Видання пише, що ті події змусили співробітника американської розвідки Леонарда Гаррі Перроотса, який був присутній на навчаннях, зв'язатися з головнокомандувачем ВПС США в Європі, генералом Біллі Мінтером, для продумування подальших дій.

Генерал тоді запитав у нього, чи варто американським військовим готуватися до конфлікту. Перроотс відповів, що "ми повинні уважно стежити за ситуацією", пояснивши, що ще "недостатньо доказів, щоб виправдати посилення ступеня бойової готовності сил США".

У звіті Консультативної ради із зовнішньої розвідки від 1990 року, який був розсекречений у 2015 році, говориться, що "після виявлення підвищеного рівня бойової готовності радянських ВПС", це була його (Перроотса) рекомендація не підвищувати готовність США у відповідь на дії СРСР.

Хоча рекомендація Перроотса була заснована на неповній розвідувальній інформації, схоже, вона допомогла США і Радянському Союзу уникнути ядерної війни.

Зазначимо, що в березні 2020 року Пентагон симулював обмежений ядерний обмін ударами між американськими і російськими силами, або іншими словами, маленьку ядерну війну. Група дослідників з Прінстонського університету дійшла до висновку, що невелика ядерна війна вб'є або поранить майже 100 мільйонів людей усього за кілька годин.

Також додамо, що головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що в Росії на системному рівні вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.