Фиксируют "на слух": Украина призвала Россию разрешить ОБСЕ использовать бинокли и дроны

Без современных устройств представителям организации очень сложно выявлять нарушения на российско-украинской границе.

Украинская сторона призвала Россию расширить мандат Мониторинговой миссии и разрешить наблюдателям использовать бинокли или беспилотники на Донбассе. Такую позицию во время заседания постоянного совета ОБСЕ выразил Постоянный представитель Украины в Вене Евгений Цимбалюк, передает "Укринформ".

Он заявил, что Наблюдательная миссия сейчас работает в трудных и ограниченных условиях, а потому не может эффективно и комплексно следить за российско-украинской границей. Сейчас наблюдатели размещены лишь на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково", а Украина выступает за снятие ограничений и размещение представителей ОБСЕ на всех КПП.

"Вместе с большинством государств-участников мы призываем Россию поддержать расширение географического охвата Миссии на все 11 пунктов пропуска, снять существующие ограничения и разрешить наблюдателям Миссии использовать средства наблюдения, включая бинокли, оборудование технического наблюдения и БПЛА", — заявил Евгений Цимбалюк.

По словам постпреда, из-за отсутствия современных средств наблюдения, представители мониторинговой миссии вынуждены фиксировать перемещения поездов "на слух". Он акцентировал внимание, что даже в таких условиях наблюдатели регулярно фиксируют нарушения на неподконтрольной Украине территории: они слышали звуки более 6 тысяч поездов и наблюдали 99 из 101 так называемого "российского гуманитарного конвоев", каждый из которых нарушал международное право. Так с начала своей деятельности в 2014 году ОБСЕ доложило о передвижениях более 39 тысяч людей в военной одежде, 221 тысяч грузовых машин, почти 50 тысяч микроавтобусов.

Ранее глава ОБСЕ Анн Линде сообщила, что Украина выполнила все условия для проведения очередной встречи в Нормандском формате, а вот Россия соблюдать договоренности не спешит. Она исключила участие ОБСЕ в саммите, так как он эффективен и в нынешнем составе. В то же время ОБСЕ заинтересована в работе Трехсторонней контактной группы.