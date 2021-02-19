Фіксують "на слух": Україна закликала Росію дозволити ОБСЄ використовувати біноклі і дрони

Без сучасних пристроїв представникам організації дуже складно виявляти порушення на російсько-українському кордоні.

Українська сторона закликала Росію розширити мандат Моніторингової місії та дозволити спостерігачам використовувати біноклі або безпілотники на Донбасі. Таку позицію під час засідання постійної ради ОБСЄ висловив Постійний представник України у Відні Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

Він заявив, що Спостережна місія зараз працює у важких та обмежених умовах, а тому не може ефективно і комплексно стежити за російсько-українським кордоном. Зараз спостерігачі розміщені лише на двох прикордонних пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково", а Україна виступає за зняття обмежень і розміщення представників ОБСЄ на всіх КПП.

"Разом з більшістю держав-учасниць ми закликаємо Росію підтримати розширення географічного охоплення Місії на всі 11 пунктів пропуску, зняти обмеження, які існують зараз, і дозволити спостерігачам Місії використовувати засоби спостереження, включаючи біноклі, обладнання технічного спостереження і БПЛА", — заявив Євген Цимбалюк.

За словами постпреда, через відсутність сучасних засобів спостереження, представники моніторингової місії змушені фіксувати переміщення поїздів "на слух". Він акцентував увагу, що навіть в таких умовах спостерігачі регулярно фіксують порушення на непідконтрольній Україні території: вони чули звуки понад 6 тисяч поїздів і спостерігали 99 з 101 так званих "російських гуманітарних конвоїв", кожен з яких порушував міжнародне право. Так, з початку своєї діяльності в 2014 році ОБСЄ доповіло про пересування понад 39 тисяч людей у військовому одязі, 221 тисяч вантажних машин, майже 50 тисяч мікроавтобусів.

Раніше голова ОБСЄ Анн Лінде повідомила, що Україна виконала всі умови для проведення чергової зустрічі у Нормандському форматі, а ось Росія дотримуватися домовленостей не поспішає. Вона виключила участь ОБСЄ в саміті, тому що він ефективний і у нинішньому складі. Водночас ОБСЄ зацікавлена в роботі Тристоронньої контактної групи.