Украинка в Египте погибла во время подводного плавания

В МИД Украины отказались называть имя погибшей, а также причины ее смерти, сославшись на защиту персональных данных.

В одном из курортов Египта, погибла 65-летняя жительница Ровного. Об этом сообщает Укринформ.

Украинка погибла 13 февраля, но ее тело доставят в Украину только сегодня.

"Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело погибшей будет доставлено во Львов", — заявил спикер МИДа Олег Николаенко в комментарии изданию.

По данным издания "Рівне вечірнє", борт должен прибыть в Украину в 20:35 по Киевскому времени. По их данным женщина занималась подводным плаванием, но достоверно неизвестно, что стало причиной смерти. В Министерстве иностранных дел отказались разглашать детали пославшись на личные данные.

Напомним, ранее в Занзибаре застряло 180 украинцев, которые не могли вернуться домой. Позднее им таки удалось вернуться в Украину. По словам туристов, условия, в которых им пришлось находиться несколько дней были ужасными. "Мы не жили, мы не спали. За три дня, наверное, поспали часов десять. Одну ночь мы жили в таком месте, очень было грязно, мы не смогли помыться, потому что это был местный бордель у клуба", – заявил один из вернувшихся туристов.