"Даже не верится": 180 застрявших в Занзибаре туристов вернулись в Украину (видео)

Люди летели без багажа – его доставили в Киев отдельно днем ранее.

В Украину из Занзибара вернулись 180 украинцев, которые не могли покинуть острова, из-за поломки самолета и неоднократного переноса рейса.

Об этом сообщил телеканал Украина 24.

Прилетели украинцы на самолете украинской авиакомпании SkyUp. Он приземлился в аэропорту "Борисполь" около 10:00 во вторник, 16 февраля.

Как сообщает издание Гордон, пассажиры рассказали, что "путешествие было супер", но поломался самолет.

"Проблема была в маленькой детали, которую можно было поменять в течение часа. Но, так как везти ее нужно было из Украины, наш вылет задержался на три дня. Мы в аэропорт (в Занзибаре) выезжали четыре раза, и только с четвертого раза смогли улететь в Украину", – сказал турист из Днепра Роман Шевченко.

Он отметил, что в первый день им сняли отель, "без заселения в номера, поэтому люди спали на лежаках, спали на траве, на пляже, на песке", после чего их ночью поселили в "ночлежке на территории рынка".

Как сообщает Vesti.ua, летели туристы без багажа – его доставили в Киев отдельно днем ранее.

"Даже не верится. Мы дома. Мы готовы целовать землю", – сказала на радостях одна из туристок по прибытию в аэропорт "Борисполь".

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Напомним, застрявшие в Занзибаре украинцы должны были покинуть Танзанию еще 13 февраля.

Две застрявших на острове Занзибар (Танзания) украинки записали видеообращение, в котором призвали украинских депутатов и СМИ повлиять на ситуацию и поспособствовать их возвращению домой. Девушки утверждают, что им никто не дает никакой точной информации касательно того, когда или как они смогут вернуться в Украину. Одной из застрявших в Занзибаре стала и Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя". Там она отдыхала в компании Максима Соколюка, руководителя Госмиграционной службы Украины, с которым они находятся в отношениях с февраля 2020 года.