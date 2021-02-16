"Навіть не віриться": 180 застряглих у Занзібарі туристів повернулися в Україну (відео)

Люди летіли без багажу — його доставили до Києва окремо днем раніше.

В Україну із Занзібару повернулися 180 українців, які не могли покинути острів, через несправність літака і неодноразового перенесення рейсу.

Про це повідомив телеканал Україна 24.

Прилетіли українці на літаку української авіакомпанії SkyUp. Він приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько 10:00 у вівторок, 16 лютого.

Як повідомляє видання Гордон, пасажири розповіли, що "подорож була супер", але поламався літак.

"Проблема була в маленькій деталі, яку можна було замінити протягом години. Але, оскільки везти її потрібно було з України, наш виліт затримався на три дні. Ми в аеропорт (в Занзібарі) виїжджали чотири рази, і тільки з четвертого разу змогли полетіти в Україну", — сказав турист з Дніпра Роман Шевченко.

Він зазначив, що у перший день їм зняли готель, "без заселення в номери, тому люди спали на лежаках, спали на траві, на пляжі, на піску", після чого їх вночі поселили в "нічліжці на території ринку".

Як повідомляє Vesti.ua, летіли туристи без багажу — його доставили до Києва окремо днем раніше.

"Навіть не віриться. Ми вдома. Ми готові цілувати землю", — сказала на радощах одна з туристок після прибуття в аеропорт "Бориспіль".

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Нагадаємо, що українці, які застрягли у Занзібарі, повинні були покинути Танзанію ще 13 лютого.

Дві українки записали відеозвернення, в якому закликали українських депутатів та ЗМІ вплинути на ситуацію і посприяти їх поверненню додому. Дівчата стверджують, що їм ніхто не дає ніякої точної інформації щодо того, коли або як вони зможуть повернутися в Україну. Однією із застряглих у Занзібарі стала і Анастасія Зінченко, відоміша як "дівчина з собачкою з Уханю". Там вона відпочивала в компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках з лютого 2020 року.