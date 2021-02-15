"Помогите нам": застрявшие на Занзибаре украинки просят вернуть их домой (видео)

Украинки рассказали, что их поселили в жилье, в котором не было душа, воды и еды. Одной из 180 застрявших в Танзании стала и "девушка с собачкой из Уханя".

Две застрявших на острове Занзибар (Танзания) украинки записали видеообращение, в котором призвали украинских депутатов и СМИ повлиять на ситуацию и поспособствовать их возвращению домой. Девушки утверждают, что им никто не дает никакой точной информации касательно того, когда или как они смогут вернуться в Украину. Ролик опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"У нас есть люди, которым нужны лекарства, сердечники, у которых заканчиваются препараты, люди с наследственными заболеваниями, для которых мы тоже не можем купить препараты. Мы переживаем за их и за свою безопасность", — рассказала одна из девушек.

Также украинки сообщили, что среди 180 застрявших в Занзибаре есть пожилые люди и маленькие дети.

Девушки рассказали, что накануне их якобы поселили в жилье, в котором нельзя было принять душ, не было воды и еды.

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Одной из застрявших в Занзибаре стала и Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя". Там она отдыхала в компании Максима Соколюка, руководителя Госмиграционной службы Украины, с которым они находятся в отношениях с февраля 2020 года.

[ + – ] "Девушка с собачкой из Уханя" застряла в Занзибаре Фото: скриншот

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Отметим, на ситуацию уже отреагировали в МИДе Украины. В частности, спикер ведомства Олег Николаенко сообщил о том, что украинские дипломаты пытались связаться с туроператором для того, чтобы тот как можно скорее решил вопрос возвращения застрявших граждан в Украину.

Позже появилась реакция на историю и со стороны авиакомпании SkyUp Airlines. Они отметили, что самолет в Украине не вылетел по расписанию из-за технических причин. По их словам, уже спустя несколько часов самолет мог лететь, однако нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие разрешения от стран, чьи границы пересекаются.

"В течение 13-15 февраля представители авиакомпании ведут переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ", — сообщили в SkyUp.

Также они признали, что в связи с горячим сезоном на острове пассажиров не получилось сразу же обеспечить комфортным проживанием, но, по их словам, на текущий момент всех украинцев получилось расселить по номерах до 16 февраля.

По словам представителей SkyUp, если компания не сможет получить все необходимые разрешения на вылет в течение 15 февраля — пассажиров отправят в Киев другим рейсом.

Отметим, застрявшие в Занзибаре украинцы должны были покинуть Танзанию еще 13 февраля.

Напомним, в январе украинским туристам в Испании пришлось жить две недели в аэропорту из-за снегопадов и действующего карантина.